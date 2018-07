Filozofia feng shui zwraca uwagę na stworzenie harmonijnego i uporządkowanego wnętrza. Znaczenie mają wybierane kolory, nawiązujące do pięciu żywiołów: wody, ognia, drewna, metalu i ziemi. Ważna jest strefa przyjaznych ludzi, wpływająca i na związki, i na bogactwo domowników.

Feng shui to filozofia budowania harmonii w naszym otoczeniu, która narodziła się w starożytnych Chinach. W naszym domu powinniśmy czuć się dobrze, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie urządzenie łazienki, kuchni, a także miejsca wypoczynku i salonu.



- We wnętrzach każdy kolor jest podporządkowany jednemu z pięciu żywiołów - tłumaczy Magdalena Grot, konsultantka feng shui. - Są nimi: woda, ogień, drewno, metal i ziemia. Kolory ognia: czerwień, pomarańczowy, purpura, mocny żółty oznaczają energię, pasję oraz namiętność. Żywioł ziemi i kolory jasny żółty, beżowy, brązowy wprowadzają spokój i harmonię. Woda natomiast wnosi czystą energię. Jej kolorami są niebieski, czarny i granatowy. Metalowi odpowiadają barwy: szara, biała, srebrna. Drzewo symbolizuje zdrowie i witalność, pozwala zdobyć dobrobyt i bogactwo. Jego kolory to: brązowy i zielony.



Według filozofii feng shui, niezwykle istotną rolę w naszych mieszkaniach odgrywają woda i rośliny. Woda jest odpowiedzialna za szczęście, zdrowie i karierę. Bardzo ważne jest jednak, aby była ona czysta. Dlatego wielkie pole do popisu daje nam łazienka.



- W łazience warto położyć nacisk na jasne barwy. Ciemne elementy mogą pełnić rolę dopełnienia albo kontrastu - tłumaczy Anna Pochopień, stylistka. - Na przykład czarny blat, a na nim biała umywalka oraz podłoga z czarnych płytek. To klasyczna opozycja ying i yang. Świetnym uzupełnieniem nowoczesnych, czarno-białych sprzętów będą akcesoria z metalu czy stali szczotkowanej. W innych pomieszczeniach klasyczne czarno-białe aranżacje warto wzbogacić dodatkowym kolorem, np. czerwieni, fuksji, czy kanarkowej żółci. Barwne akcenty w postaci poduszek, donic, czy żyrandola wprowadzą do pomieszczenia trochę dynamizmu. Dla osób ceniących neutralne połączenia ciekawym dopełnieniem będzie szary. Zamiennikiem dla zdecydowanej czerni może stać się grafit, który wraz z bielą stworzy niezwykłe połączenie pasujące do każdego wnętrza.



Zgodnie z filozofią feng shui - w oparciu o strony świata, w mieszkaniu wyznacza się poszczególne strefy.



Ważna jest strefa przyjaznych ludzi (najczęściej pośrodku mieszkania). W feng shui zaleca się ustawienie tu stołu dla gości. Ta strefa powinna być gwarna, warto wykorzystać tutaj kolor biały, szary, żółty, brązowy. Wskazane są obrazy z radosnymi, szczęśliwymi ludźmi.



