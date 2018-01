Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega mieszkańców Małopolski. Alerty, które zaczną obowiązywać jutro od godz. 7.30, dotyczą intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia IMGW potrwają 24 godziny.

Zima nie odpuszcza. Śnieg zaczął padać w Krakowie na początku tygodnia i wygląda na to, że pod koniec tygodnia znów go trochę przybędzie. Jak czytamy w komunikacie IMGW, "prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich i górach od 15 cm do 20 cm".Na szczęście są to komunikaty pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali - red.). Oznaczają one "wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia".Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznacza, że prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.Do pieszych i kierowców apelujemy o szczególną ostrożność.