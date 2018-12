Uwaga kierowcy! Nagła zmiana pogody

Niż przyniesie on intensywne opady deszczu, a na terenach górskich opady śniegu. To oznacza, że drogi będą śliskie. Tym warunkom będzie towarzyszył porywisty wiatr. W Małopolsce ma spaść od 6 do 8 litrów wody na metr kwadratowy.

W Beskidach i Tatrach ma pojawić się pokrywa nawet do 10 cm śniegu. W kolejnych godzinach zacznie dopływać do nas polarnomorskie powietrze, ściągając chłód. Wówczas nie unikniemy gołoledzi.

Sprawdź także pogodę na najbliższe godziny:

pogoda na 30 grudnia 2018 r.

