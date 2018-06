Masz zdjęcie do tego tematu?

Ostrzeżenia meteorologiczne wydał dla południowej części Małopolski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do wieczora spodziewać się należy burz, a nawet opadów gradu.

IMiGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami wyniesie od 20 mm do 35 mm, a porywy wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Na baczności powinni mieć się przede wszystkim mieszkańcy terenów podgórskich i górskich. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 19.30 w piątek.

