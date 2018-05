W województwie małopolskim w najbliższych dniach prognozowane są intensywne opady deszczu, połączone z burzami. Suma opadów za cały okres wynieść może lokalnie do 80 mm na m kw. – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla naszego województwa dwa ostrzeżenia meteorologiczne: o intensywnych opadach deszczu (drugiego stopnia) i burzach (pierwszego stopnia). Okres obowiązywania ostrzeżeń: od godz. 11 dnia 16.05.2018 do godz. 23.00 dnia 17.05.2018 r.Prognozuje się wystąpienie w tym dniach opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym. Suma opadów może wynieść od 35 mm do 50 mm, lokalnie 80 mm. W środę mogą dodatkowo wystąpić burze z porywami wiatru do 75 km na godz.IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne (drugiego stopnia) dotyczące zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły. Na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa prognozuje się wystąpienie wzrostów poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny.Oznacza to, że poziomy wód w rzekach będą się podnosić i osiągać lub przekraczać stany ostrzegawcze (nie alarmowe), szczególnie na mniejszych ciekach wodnych. Największe wzrosty spodziewane są w nocy oraz jutro.- Na bieżąco monitorujemy sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie z IMGW i innymi służbami. Ostrzeżenia zostały natychmiast przekazane do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkich służb, inspekcji i straży. Ze względu na drugi stopień ostrzeżenia komunikaty nadane są w Regionalnym Systemie Ostrzegania i mają najwyższy status. Ostrzeżenia są rozpowszechniane również poprzez napisy w telewizji. Gdyby prognozy gwałtownie się zmieniły, zwołane zostanie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – informują służby wojewody małopolskiego.

