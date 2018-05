Masz zdjęcie do tego tematu?

Nad Małopolskę nadciągają bardzo silne burze - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wydano ostrzeżenie drugiego stopnia.

"Pomarańczowy" alert obowiązywać będzie w piątek od godziny 13 do 23. W trakcie burz można spodziewać się dużych opadów deszczu, gradu oraz porywistego wiatru.Poniżej treść ostrzeżenia IMGW:"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie także gradu. Suma opadów miejscami od 25 mm do 40 mm, a porywy wiatru do 70 km/h."Silne burze przewidywane są także w województwach śląski i świętokrzyskim. Łącznie IMGW wydało ostrzeżenia dla siedmiu województw. Poza wymienionymi burze wystąpią na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego.Aktualizacja godzina 13.00:Pierwsze burze już pojawiły się nad Małopolską: grzmi w okolicy Babiej Góry, Olkusza oraz Nowego Targu.

