Od lat słyszymy o zniesieniu obowiązku meldowania się, teraz rząd wycofuje się ze swojego pomysłu. Co to dla nas oznacza?

Pierwsze zapewnienia o likwidacji obowiązku meldunkowego składane były w 2010 roku. W tedy to meldować mieliśmy przestać się od 2016 roku, potem od 2018. Jednak już w październiku 2017 sejm zdecydował, że rezygnuje z likwidacji rejestru mieszkańców.- Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2018 roku - informuje Maria Lis, dyrektor Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.- Po pierwsze uchyla ona artykuł 74 czyli likwidacje obowiązku meldunkowego od tego roku. Po za tym sporo też się zmienia. Wprowadzono uproszczenie polegające na umożliwieniu meldowania się i wymeldowywania drogą elektroniczną. Wystarczy, że mamy profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Od początku roku w Koszalinie w ten sposób złożono już kilka wniosków.- Niestety większość z nich obarczona jest błędami. Zmieniły się formularze meldunkowe, są one dziś bardziej skomplikowane i nie każdy sobie z nim radzi. Na miejscu urzędnicy zawsze podpowiedzą i wytłumaczą jak je wypełnić - dodaje dyrektor wydziału.Nowością jest też to, że możemy zameldować się w nowym miejscu np. w Koszalinie i jednocześnie w tym samym urzędzie wymeldować się z dawnego adresu np. z Krakowa. To nie koniec, również obcokrajowcy zyskali na nowej zmianie.- Wydłużony został okres przez jaki cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku meldunkowego z 14 dni do 30 - dodaje nasza rozmówczyni.- Wprowadzono też zasadę nadawania numeru PESEL wszystkim obcokrajowcom, którzy się meldują zarówno na pobyt stały jak i tymczasowy. Co w wielu przepadkach na pewno ułatwi im funkcjonowanie w naszym kraju.Jednocześnie od tego roku zlikwidowany został rejestr zamieszkania cudzoziemców, w których gromadzone były dotychczas dane o pobycie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Co ciekaw nie ma żadnych kar za jego nieprzestrzeganie obowiązku meldunkowego, choć jak podkreślają urzędnicy powinniśmy przestrzegać prawa.