UWAGA! Popularne leki na kaszel całkowicie wycofane z aptek. Mogą powodować problemy z sercem! 24 05

Jak informuje EMA, zaburzenia rytmu serca mogą być poważne i występować nagle, nie jest również możliwe zidentyfikowanie tych pacjentów, którzy są szczególnie narażeni na działanie fenspirydu. W związku z tym przedstawiciele unijnej agencji uznali, że leki zawierające tę substancję nie powinny być wprowadzane do obrotu.

Decyzja Europejskiej Agencji Leków (EMA) to efekt specjalnej unijnej procedury, której celem była ponowna ocena produktów leczniczych zawierających fenspiryd. Przeprowadzona analiza – obejmująca m.in. wyniki badań laboratoryjnych i dane z opublikowanej literatury – pokazała, że stosowanie tego rodzaju preparatów może powodować problemy z pracą serca.

Jak informuje EMA, wszyscy pacjenci, którzy przyjmują leki zawierające fenspiryd powinni przerwać ich stosowanie i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę w sprawie alternatywnej terapii. Nieużywane leki z domowych apteczek należy zwrócić do aptek w celu właściwej utylizacji. Składniki preparatu można sprawdzić w ulotce dołączonej do każdego opakowania.