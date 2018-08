Upały w Polsce 2018. Sprawdź jak długo będzie gorąco i do kiedy potrwają upały. Fala upałów nad Polską utrzymuje się już od kilku dni. Synoptycy prognozują, że temperatura dojdzie nawet do 34 stopni Celsjusza. W niektórych rejonach Polski temperatura odczuwalna będzie na poziomie 40 stopni Celsjusza.

Fala upałów nad Polską. Ostrzeżenia IMGW: będzie upał i burze z gradem. Sprawdź jak długo będzie gorąco i do kiedy potrwają upały

Upały w Polsce 2018. Pogoda na sierpień

Ostrzeżenia IMGW dla Małopolski: uwaga będzie upał

Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 21°C.



Rekordowe temperatury w Polsce. Przepisy na obiad w upalne dni

40 dag małych pomidorów

2 dymki ze szczypiorku

pęczek bazylii

pęczek natki pietruszki

1/4 pęczka koperku

zmiażdżony ząbek czosnku

8 łyżek soku pomidorowego z kartonu

2 łyżki oliwy

łyżka octu balsamicznego

sól, pieprz i cukier

Pogoda w Krakowie 2 08 2018. Upał nie odpuści. Pij przynajmniej 2 litry wody dziennie

Pogoda w Krakowie. Uważajcie na zwierzęta domowe

Co gotować podczas upałów? W kuchni przyda się wstrzemięźliwość

W czwartek na krańcach północno-wschodnich kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawią się przelotne opady deszczu (10-40 mm) i burze z gradem, miejscami gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C nad samym morzem, 29 st. C na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie, 32 st. C w centrum kraju do 34 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. W burzach porywy mogą osiągnąć do 100 km/godz.Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewają się, żeInstytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia:Dla części naszego województwa obowiązuje również pierwszy stopień ostrzeżenia przed ulewą i burzami z gradem:Przepisem na sałatkę z pomidorów i świezych ziół podzieliła się Janina Czaja z Krakowa.Pomidorki pokroić na pół, dymki ze szczypiorkiem, natkę, koperek i bazylię grubo posiekać. Pomidorki i zieleninę ułożyć na dużym płaskim półmisku. Polać sosem utartym z oliwy, soku pomidorowego, octu i czosnku. Doprawić solą, pieprzem i cukrem do smaku.Autor: Janina CzajaWIDEO: Pogoda na dzień (02.08.2018) | POLSKA | MAŁOPOLSKIE[/i]Synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem.Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzy silny. Ciśnienie około południa wyniesie 991 hPa.Podczas upałów najgorszy czas dla organizmu przypada między 10 a 16. Seniorzy oraz dzieci, czyli osoby najbardziej narażone na negatywne skutki upału, w miarę możliwości, powinni w tym czasie unikać przebywania na słońcu. Wszystkie osoby narażone na dłuższy kontakt z promieniami słonecznymi powinny mieć nakrycie głowy (kapelusz, czapka z daszkiem). Warto pamiętać o okularach przeciwsłonecznych. Trzeba też zapewnić organizmowi przynajmniej 2 litry wody dziennie.W razie przegrzania, odczuwania zawrotów głowy konieczne jest przeniesienie się w chłodne miejsce i nawodnienie organizmu. Jeśli objawy nie ustępują, należy zgłosić się do lekarza.Zwierzęta domowe muszą mieć dostęp do wody pitnej. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy zostawiać psów w samochodzie, nawet z uchylonymi szybami. Pamiętajmy, że temperatura powietrza w nagrzanym samochodzie może przekroczyć 60 stopni Celsjusza w ciągu kilkunastu minut.W przypadku gdy zauważymy, że zwierzę przebywa w złych warunkach, bez wody pitnej, interwencję należy zgłosić do Straży Miejskiej pod numerem 986 i pod numer alarmowy 112.Gotowanie obiadu, wody w czajniku czy pieczenie powodują, że w domu zbiera się dużo niechcianego ciepła. Co więcej, wietrzenie może okazać się nieefektywne, gdy za oknem także jest ukrop. Zamiast pieczonego indyka na obiad warto więc po prostu rozważyć lekką sałatkę.Bardzo złym pomysłem jest też gotowanie bez pokrywek na garnkach. Nie dość że takie gotowanie trwa dłużej, to jeszcze garnek bez przykrywki emituje więcej pary wodnej.