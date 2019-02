Uwaga! Wstrzymano sprzedaż popularnych leków na kaszel

Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał sprzedaż popularnych leków na kaszel

Decyzja GIF to efekt wyników badań tego rodzaju produktów przeprowadzonych na wniosek Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii działającego w Europejskiej Agencji Leków. Pokazały one, że stosunek korzyści do ryzyka w zarejestrowanych wskazaniach medykamentów zawierających fenspiryd nie jest korzystny. Oznacza to, że przyjmowanie takich leków może bardziej szkodzić niż pomagać, a ich stosowanie może mieć potencjalny wpływ na występowanie zaburzeń rytmu serca.

W efekcie niepokojących wyników badań wszczęta została procedura unijna, która ma na celu dokonanie ponownej oceny produktów leczniczych zawierających fenspiryd. To od niej będą zależeć dalsze losy takich medykamentów. Do czasu zakończenia analizy nie mogą być wprowadzane do obrotu ani sprzedawane w aptekach.

Preparaty z fenspirydem są stosowane w terapii infekcji dróg oddechowych, także u dzieci. Mają działanie przeciwkaszlowe.

GIF wstrzymał sprzedaż popularnych leków na kaszel. Leki, których dotyczą decyzje GIF:

Eurespal 80 mg wszystkie serie

Elofen 2 mg/ml wszystkie serie

Eurefin 2 mg/ml wszystkie serie

Fenspogal 2 mg/ml wszystkie serie

Fosidal o smaku malinowym 2 mg/ml wszystkie serie

Fosidal o smaku pomarańczowym 2 mg/ml wszystkie serie

Pulneo 25 mg/ml wszystkie serie

Pulneo 2 mg/ml wszystkie serie

Pulneo o smaku coli 2 mg/ml wszystkie serie

POLECAMY - KONIECZNIE SPRAWDŹ:

WIDEO: Krótki wywiad: 3500 kamer na każdej latarni. Jak to ma wyglądać?