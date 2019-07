Naruszenie terytorium Dotyczy to szczególnie psów, które nie są zsocjalizowane, czyli tych mieszkających m.in. w budach i klatkach. Z reguły nie znają one do końca zachowań człowieka oraz jego intencji. Tak więc odruchowo zaczynają bronić swojego terytorium, a jak wiadomo, atak jest najlepszą obroną. Warto wtedy zbliżać się do takiego psa powoli, małymi krokami, gdyż każdy gwałtowny ruch może wywoływać coraz większą agresję.

Fot. Piotr Krzyżanowski