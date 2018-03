Pamiętacie te czasy? Vibovit, karteczki w segregatorach, kolorową oranżadę, która kosztowała 50 groszy, a zrzucali się na nią wszyscy? Teksty mamy: "nie obchodzą mnie wszyscy", "nudzi ci się, to się rozbierz i popilnuj ubrania", "kiedy obiad, jak się ziemniaki ugotuj". Zabawy na podwórku, szaleństwa w kałużach, zawody w graniu w gumę...Odpowiedzi kolegów: "Chyba TY", "Idź na drzewo prostować banany" czy "tylko nie w szczepionkę". Niektórzy uważają, że to najlepsze czasy dzieciństwa. Przypomnijmy je sobie. Na pewno u niejednego z Was wspomnienia wywołają uśmiech. Internet nie zapomina! My również. Dobrej zabawy.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.