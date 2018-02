Po świetnym, listopadowym występie Vitalic Official LIVE w Warszawie artysta wraca do Polski, aby zagrać w krakowskim klubie Kwadrat

Data: 28.04.2018, Miejsce: Klub Kwadrat

19:00 start

20:00 support (TBA)

21:00 Vitalic Official LIVE

22:30 afterparty z rezydentami klubu Smolna

Vitalic Official to francuski producent, multiinstrumentalista i live-performer, którego aktywna dzialalność na scenie od 20 lat wyznaczy kierunki i trendy dla takich gatunków jak electro, techno i house. W jego produkcjach silnie wyczuwane są inspiracje gitarowymi brzmieniami i tanecznego italo-disco. Jego parkietowe szlagiery, począwszy od "Stamina", "La Rock 01" czy "Second Lives" można wymieniać bez końca , bo każda produkcja i każdy kolejny album Francuza są przyjmowane niezwykle ciepło przez całe środowisko muzyczne. Po premierze krążka "Voyager" Vitalic odwiedził płocką plażę podczas ostatniej edycji Audioriver Festival i oczarował wszystkich tak, że nie sposób było go nie zaprosić ponownie.Bilety dostępne na www.followthestep.com, w bileteriach: Biletomat.pl - bilety online, Eventim.pl, Going., eBilet Polska, GoOut.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży empik, Saturn Polska i MediaMarkt Polska.I pula – 69 plnII pula – 79 plnII pula – 89 pln