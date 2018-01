Już 14 lutego 2018 roku na rynku zadebiutuje magazyn Vogue Polska. To wydarzenie, na które czekali chyba wszyscy miłośnicy wielkiej mody.

Kto z nas chociaż raz nie miał w ręku magazynu Vogue? Wielka moda zamknięta w magazynu kusiła każdego, kto do niego zajrzał. Nic dziwnego, że wiadomość o pojawieniu się jego polskiej wersji zelektryzowała media. Dołączymy do 22 krajów, w którym tytuł jest wydawany. Jednocześnie wystartuje też serwis www.vouge.pl.Premierowy, marcowy numer Vogue Polska dostępny będzie w przedsprzedaży.– Vogue Polska to magazyn, którego koncepcja w stu procentach powstaje w redakcji. Każdy numer przygotowują najlepsi zarówno polscy, jak i zagraniczni autorzy. Skupiamy się na modzie, chcemy opowiadać o niej, szukając równowagi między obrazem a słowem. W magazynie odbiorcy znajdą znakomite zdjęcia i rzetelne dziennikarstwo: sesje, reportaże, bogaty dział kulturalny - zachwala tytuł Filip Niedenthal, redaktor naczelny.Nie możecie doczekać się magazynu? Już możecie zamówić go na stronie www.vogue.pl w ramach limitowanej przedsprzedaży. Wówczas trafi do waszych domów w dniu premiery - 14 lutego. Będzie kosztował 16,90 zł.