W 2019 trudniej będzie dostać kredyt hipoteczny. Banki dokręcają śrubę

Rok 2019 będzie trudniejszy niż 2018 dla tych, którzy planują zaciągnąć kredyt hipoteczny – taki wniosek płynie z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego. Wyniki przeprowadzonej wśród banków ankiety jasno wskazują, że w IV kwartale 2018 r. większość instytucji finansowych znacząco zaostrzyła kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Co więcej, należy się spodziewać, że trend ten będzie się nasilał.

Kredyt mieszkaniowy w tarapatach

Jak podało w styczniu 2019 r. Biuro Informacji Kredytowej, w całym roku 2018 Polacy zaciągnęli aż 227,3 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 56,206 mld zł. W porównaniu z rokiem 2017 wzrosła:

liczba udzielonych kredytów na zakup nieruchomości (o 10,3 proc.),

wartość udzielonych kredytów (o 20,1 proc.).

Tak korzystna sytuacja na rynku kredytowym wynikała oczywiście z ogromnego popytu na mieszkania – chociaż ceny stale pną się w górę, lokale mieszkalne wciąż są chętnie kupowane w całym kraju.

Mimo tak dobrej koniunktury coraz więcej banków decyduje się jednak na zaostrzenie swojej polityki kredytowej. NBP zebrało dane na temat 26 banków, których łączny udział w rynku kredytowym wynosi 87 proc., co pozwoliło uzyskać dość wiarygodny obraz sytuacji. Wnioski są jednoznaczne: po dłuższym okresie stabilnej polityki finansowej banki zaczynają mocno utrudniać klientom dostęp do kredytu mieszkaniowego.

– Na zaostrzenie kryteriów zdecydowało się wiele banków, które nie zgłosiły takich planów w poprzedniej edycji ankiety – komentują eksperci NBP. – Jednocześnie banki obniżyły marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu.

Dobre wieści dotyczące marży i kosztów pozaodsetkowych raczej nie osłodzą Polakom rosnących trudności przy zdobyciu kredytu. W połączeniu ze stale rosnącymi cenami mieszkań na sprzedaż nowa polityka banków może zniechęcić wiele osób do zakupu mieszkania w 2019 roku. Warto dodać, że w części największych miast Polski już w zeszłym roku zaobserwowano spadek popytu na lokale mieszkalne – zmalał on po raz pierwszy od kilku lat.

Banki boją się wzrostu stóp procentowych?

Jako podstawową przyczynę zaostrzania polityki przyznawania kredytów banki wskazały przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej. Choć ankietowane instytucje nie wskazały wprost, że może chodzić m.in. o ryzyko zmiany stóp procentowych, takie założenie wydaje się logiczne. Stopy procentowe utrzymują się na historycznie niskim poziomie już od kilku lat – prędzej czy później będą jednak musiały wzrosnąć. To zaś oznaczać będzie wzrost kosztów kredytu dla tysięcy gospodarstw domowych w całej Polsce.

Kiedy stopy procentowe wzrosną? Zdaniem Rady Polityki Pieniężnej jeszcze nie w tym roku. Wzrosty mogą nas też ominąć w roku 2020, choć tu eksperci wypowiadają się już z dużo mniejszą pewnością.

– W określonych warunkach nie widzę powodu, by w 2019 r. stopy procentowe były podnoszone – oznajmił na grudniowej konferencji prezes RPP Adam Glapiński. – Co do 2020 r. (...) jest prawdopodobne, że nie będą rosły, ale nie jest to już tak wysokie prawdopodobieństwo.

Przewidywania związane z sytuacją gospodarczą nie są jednak jedyną przyczyną utrudniania przez banki dostępu do kredytu mieszkaniowego. Instytucje finansowe wskazały też jako powód m.in. to, że wcześniej zbyt luźno podchodzono do obliczania zdolności kredytowej osób prowadzących działalność gospodarczą. Teraz ma się to zmienić – dochody takich klientów będą obliczane dużo bardziej rygorystycznie.

Co dalej z kredytem mieszkaniowym?

Ci, którzy mają nadzieję, że „dokręcenie śruby" w zakresie przyznawania kredytów to zjawisko chwilowe, raczej się rozczarują. Zdaniem ekspertów NBP kredyty hipoteczne w tym roku staną się bowiem jeszcze trudniejsze do uzyskania niż w roku 2018.

– Na I kwartał 2019 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (...) oraz oczekują istotnego spadku popytu – informują analitycy NBP.

Eksperci banku centralnego spodziewali się zmniejszenia popytu na kredyty hipoteczne już pod koniec 2018 roku. Sytuacja na rynku okazała się jednak zaskakująca – zainteresowanie kredytami ponownie lekko wzrosło. Wydaje się jednak, że w obliczu coraz silniejszego zaostrzania przez największe banki polityki przyznawania kredytów hipotecznych wysoki popyt na te produkty finansowe nie zdoła się utrzymać. To zaś z pewnością nie pozostanie bez wpływu na rynek mieszkaniowy – bez wsparcia kredytu mieszkaniowego wiele osób będzie zmuszonych odłożyć kupno mieszkania na później.