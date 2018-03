Według Państwowej Inspekcji Pracy, minimalna temperatura w pracy w biurach nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Tym samym pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie stanowisko pracy. Za brak ogrzewania pracodawcy, grozi nawet 30 tys. zł grzywny.

Gdy nie wywiąże się z obowiązujących przepisów BHP, które określają minimalną temperaturę w pracy, grozi mu za to nawet karna grzywny. Jaka jest temperatura u Was w pracy?Okazuje się, że według przepisów BHP przy lekkiej pracy fizycznej minimalna temperatura w pracy nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Natomiast pozostali pracownicy, m.in. ci pracujący w halach produkcyjnych powinni mieć zapewnione przynajmniej 14 stopni. A to nie jedyne wymogi, które powinien spełnić pracodawca w okresie zimowym.Według PIP w zimie pracownicy wykonujący zadania na wolnej przestrzeni są narażeni na większe wychłodzenie, które jest spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Tym samym pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi m.in. odzieży ochronnej, posiłków i ciepłych napojów przy temp. poniżej 10 stopni Celsjusza. Tworzenie specjalnych stanowisk do wydawania napojów i posiłków powinny być zawarte w regulaminie pracy.Co ciekawe PIP w swoim komunikacie wskazało na obowiązek zapewnienia takim pracownikom pomieszczenia, w którym będą mogli się ogrzać. Minimalna temperatura w takim pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 16 stopni Celsjusza. Co jednak w przypadku, kiedy pracodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków? Wtedy pracownicy mogą zgłosić skargę w Okręgowym Inspektoracie Pracy, co wiąże się z nałożeniem kary grzywny.Prawo chroni pracowników przed zagrożeniami zdrowia podczas wypełniania obowiązków. Osiem lub więcej godzin marznięcia z pewnością do zdrowych nie należy. Jeżeli w firmie jest zbyt chłodno, można odmówić wykonywania obowiązków, a także złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, co może kosztować zakład do 30 tysięcy złotych grzywny. To, jaką temperaturę musi zapewnić pracodawca, zależy od rodzaju zajęć na danym stanowisku.Co jednak z budowlańcami, drogowcami i innymi, którzy muszą pracować na zewnątrz? Nie ma granicznej temperatury otoczenia, która uprawnia do przerwania pracy - trudno nawet wyobrazić sobie, że ze względu na mróz chodniki nie będą odśnieżane, policja odwoła patrole i zamrze całe życie w kraju.Jednak zatrudnieni poza budynkami mają dodatkowe, chroniące ich prawa. Szef musi zapewnić im pomieszczenie nie mniejsze niż 8 metrów kwadratowych, z temperaturą co najmniej 16 stopni C. Dodatkowo przy wymagającej wysiłku pracy na zewnątrz od 1 listopada do końca marca należą się posiłki regeneracyjne. Prawo do bezpłatnych posiłków przysługuje też zatrudnionym w specjalnych warunkach wewnątrz pomieszczeń - na przykład w chłodniach, przechowalniach żywności itp., jeśli jest w nich poniżej 10 stopni C.Te dwie grupy pracowników mają też prawo do gorących napojów - tu już niezależnie od tego, czy wykonują zadania wymagające szczególnego wysiłku, czy lekkie.W pomieszczeniach, gdzie pracownicy wykonują prace w kurtkach temperatura nie może być niższa niż 16° C, w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania - szatniach, łazienkach nie może być niższa niż 24°Celsjusza.