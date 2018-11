W finale zmierzą się uczestnicy z Małopolski. Zobacz ich zdjęcia!

Małopolska: kraina kawalerów ze wsi i panien z miasta. Wolnych kobiet najwięcej jest w Krakowie

Zbigniew Bartuś

Pod Wawelem ponad 120 tys. pań jest – teoretycznie – do wzięcia. Znacznie mniej jest w stolicy Małopolski kawalerów – ok. 75 tys. Na ogólnopolskiej liście miast o największym odsetku panien Kraków nieznacznie tylko ustępuje Poznaniowi – panną jest tu niemal co trzecia mieszkanka....