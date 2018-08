W Bazylice Matki Bożej Anielskiej zamontowano sześć nowych konfesjonałów. Wyposażono je m.in. w klimatyzację, bo spowiadający się wierni źle znosili panujące upały.

W Bazylice Matki Bożej Anielskiej zamontowano sześć nowych konfesjonałów. Wyposażono je m.in. w klimatyzację, bo spowiadający się wierni źle znosili panujące upały.Zabytkowy kościół, prowadzony przez ojców bernardynów, to część sanktuarium pasyjno-maryjnego.Liczba odwiedzających t0 miejsce pielgrzymów sięga miliona rocznie. Panujący tu często ścisk, szczególnie w upały, bywa nie do zniesienia.Konfesjonały, zwłaszcza w czasie letnim i świąt lub uroczystości odpustowych są bardzo oblegane. Wierni czekający na spowiedź do tej pory nie mogli liczyć na ochłodę.- W środku jest zawsze bardzo duszno. Tu przychodzi wielu ludzi w podeszłym wieku i dla nich w takie upały jest to męczące - mówi 70- letnia Krystyna Bilec. - Sama byłam świadkiem jak niedawno podczas spowiedzi jeden z panów omdlał - dodaje.Dlatego postanowiono, że przynajmniej podczas spowiedzi wierni będą mieli więcej komfortu.Bazylikę wyposażono właśnie w sześć nowych, komfortowych konfesjonałów szafowych.Zostały wykonane przez firmę z Włoch, specjalizującą się w produkcji nowoczesnego wyposażenia świątyń. Zakonnicy nie chcą podać ceny nabytku, ale wiadomo, że nie były tanie. Tłumaczą, że to nie jest fanaberia, a o lepsze warunku do spełniania sakramentu prosili ich sami wierni.- Zrealizowanie inwestycji spowodowane było napływem coraz częstszych próśb wiernych o godne warunki spowiedzi. Wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom tych wiernych. Chcemy, by każdy czuł się dobrze i swobodnie przystępując do spowiedzi - mówi ojciec Konrad Cholewa, kustosz sanktuarium.Ulgę odczują też sami zakonnicy, którzy przebywali w środku spowiednicy nawet po kilka godzin dziennie.Konfesjonały dostosowano do wystroju bazyliki zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Są wyposażone w ogrzewanie oraz klimatyzację, systemy uruchamiane przez spowiednika w zależności od pory roku. Są też dzwiękoszczelne.Wcześniej, ze względu na panującą tu akustykę, dochodziło do sytuacji, że modlący się w świątyni dobrze słyszeli listę wyznawanych przez spowiadającego się grzechów. Teraz ten problem zniknął.- Konfesjonały zapewniają dyskrecję i ciszę podczas spowiedzi oraz stwarzają warunki do przeprowadzenia intymnej rozmowy ze spowiednikiem - informują bernardyni.

