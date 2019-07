W koncercie pod wieżą zagrali polscy i zagraniczni artyści. Zdjęcia

Mieszkańcy Krynicy - Zdroju i przybyli licznie do uzdrowiska turyści po raz drugi mieli okazję uczestniczyć w koncercie "Dźwięki gór", który odbył się 13 lipca pod budowaną wieżą w koronie drzew. Do Słotwin przyjechali m.in. Adam Andrus, Hanna Banaszak, Krzesimir Dębski oraz argentyński zespół Zampona en Trio. Celem koncertu jest przybliżenie muzyki inspirowanej górami, odniesienie się do kultury m.in. łemkowskiej, pokazanie klimatu folk i etno, ale w nowoczesnym wydaniu.