W krakowskim Auchan klientka kupiła torebkę ze swastyką

Mieszkanka Krakowa kupiła torebkę kilka tygodni temu w sklepie Auchan przy ul. Bora-Komorowskiego. To turystyczna saszetka na biodro lub ramię, tzw. "nerka". - Uszyta jest z materiału moro, na którym są różne napisy - mówi klientka sklepu. Do wczoraj nie zauważyła niczego podejrzanego. Dopiero kiedy poszła do restauracji i położyła "nerkę" na stole, zauważyła, że pod spodem jest nazistowski orzeł ze swastyką. - Jestem w szoku. Przez kilka tygodni chodziłam z torebką, na której są nazistowskie symbole. W życiu bym nie pomyślałam, że w sieci marketów może być sprzedawane coś takiego - podkreśla oburzona kobieta.

- Sprzedaż produktów z symbolami faszystowskimi, szczególnie w takim kraju jak Polska, jest niedopuszczalne, a noszenie takich rzeczy skandaliczne. Swastyka to jednoznaczny symbol totalitaryzmu - podkreśla Anna Tatar z Nigdy Więcej, stowarzyszenia antyrasistowskiego i antyantyfaszystowskiego. - Mamy prawo zakazujące propagowania takich symboli, ale powinna też być wiedza historyczna i wrażliwość. Mam nadzieję, że Auchan zareaguje w odpowiedni sposób - wycofa produkt ze sprzedaży i zadba o to, żeby takie sytuacje się w przyszłości nie powtórzyły - dodaje Anna Tatar.

Na razie nie wiemy, czy podejrzana "nerka" to produkt własny Auchan, czy towar został zamówiony u innego producenta. Wysłaliśmy prośbę o skomentowanie sprawy do rzeczniczki prasowej Auchan Polska Sp. z o.o. Czekamy na odpowiedź.

