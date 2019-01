W Małopolsce PiS zmiażdżyło Koalicję Obywatelską

Prawo i Sprawiedliwość będzie mieć 24 radnych w 39-osobowym sejmiku. Radni Koalicji Obywatelskiej zajmą 11 miejsc, a Polskie Stronnictwo Ludowe tylko 4.

To już ostateczne wyniki wyborów do małopolskiego sejmiku. Na listy PiS oddano 43,5 proc. głosów. Blisko dwa razy mniej, bo tylko 22,6 proc., zdobyła koalicja PO i Nowoczesnej, a PSL poparło tylko 10 proc. Kukiz’15 dostał 5,76 proc. głosów, ale to za mało, by mieć choć jednego radnego sejmiku.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Wynik mógł być inny

Koalicja PO-PSL poniosła dotkliwą porażkę. W okręgach nowosądeckim, tarnowskim i myślenicko-podhalańskim została zmiażdżona przez PiS.

W Krakowie, gdzie w wyborach do Rady Miasta koalicja prezydenta Jacka Majchrowskiego, PO i Nowczesnej zdeklasowała PiS, w wyborach do sejmiku miała niewielką przewagę. Cztery lata temu 8 mandatów przypadających na stolicę małopolski zostało rozdzielone 5 do 3 dla PO, teraz Platforma i PiS wzięły po 4.

Gdy spłynęły pierwsze wyniki z okręgu podkrakowskiego wydawało, się że i tu PiS pogrąży PO. Ostatecznie skończyło się na 3 mandatach dla PiS, 2 dla PO i 1 dla PSL.

Podział mandatów byłby nieco inny, gdyby w wyborach do sejmiku nie wystartowała Wspólna Małopolska. Wśród jej inicjatorów rok temu byli ludzie PO m.in. marszałek Jacek Krupa, poseł Ireneusz Raś i Witold Latusek. Marszałek i poseł na wiosnę wycofali się z pomysłu, ale Latusek wcielił go w życie, zarejestrował komitet wystawił listy do sejmiku, które okazały się konkurencją dla Koalicji Obywatelskiej. W Krakowie Wspólna Małopolska zebrała blisko 15 tys. głosów. Gdyby je dodać do wyniku KO, to miałaby ona 5 radnych, a PiS 3.

Wyniki wyborów samorządowych 2018. Rekordzistka z Tarnowa

W pozostałych okręgach wynik Wspólnej Małopolski nie wpłynął na podział mandatów. A to dlatego, że przewaga PiS nad PO i Nowoczesną była ogromna.

W okręgu tarnowskim na PiS zagłosowało ponad 122 tys. ludzi, gdy na KO niespełna 28 tys. Na świetny wynik PiS zapracowała przede wszystkim liderka listy Anna Pieczarka, która sama zgarnęła ponad 72,7 tys. głosów (to rekord w skali kraju). Dla porównania - startujący z tej samej listy wicewojewoda małopolski Józef Gawron ma na koncie 8,2 tys. głosów). Wynik Anny Pieczarki zrobił takie wrażenie, że od razu stała się kandydatka na wicemarszałka, może też zostać przewodniczącą sejmiku, choć tu faworytem jest Wojciech Grzeszek, szef klubu PiS.

Za to pewniakiem do fotela marszałka staje się Rafał Bochenek, były rzecznik rządu Beaty Szydło. W okręgu podkrakowskim dostał blisko 38,5 tys. głosów, gdy obecny marszałek Jacek Krupa niespełna 23 tys. Na spotkaniach nowych radnych i byłej premier jego kandydatura stawiana jest jako niepodlegająca dyskusji. - Tylko sprzeciw prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego mógłby to zmienić - słyszymy od małopolskiego działacza PiS.

Wyniki wyborów do małopolskiego sejmiku. Lista radnych i liczba zdobytych przez nich głosów.

Okręg nr 1 (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski)

PiS 3 mandaty

Iwona Gibas - 25 795 głosów

Andrzej Wójcik - 10 982

Rafał Kosowski - 8 874

KO 2 mandaty

Agnieszka Skowrońska - 14 347

Tadeusz Arkit - 11 506

Okręg nr 2 (miechowski, proszowicki, krakowski, wielicki)

PiS 3 mandaty

Rafał Bochenek - 38 446

Łukasz Smółka - 12 270

Bogdan Pęk - 11 078

KO 2 mandaty

Jacek Krupa - 22 716

Elżbieta Achinger - 8 256

PSL 1 mandat

Wojciech Kozak - 17 631

Okręg nr 3 (miasto Kraków)

PiS 4 mandaty

Jan Tadeusz Duda - 56 763

Tomasz Urynowicz - 10 018

Andrzej Ziobro - 9 738

Wojciech Grzeszek - 6 471

KO 4 mandaty

Grzegorz Lipiec - 40 947

Jerzy Fedorowicz - 27 150

Kazimierz Barczyk - 22 933

Małgorzata Radwan-Ballada 11 106



Okręg nr 4 (powiaty: wadowicki, suski, myślenicki, nowotarski, tatrzański)

PiS 5 mandatów

Filip Kaczyński - 38 702

Marek Wierzba - 19 348

Jan Piczura - 16 712

Robert Bylica - 9 660

Rafał Stuglik - 9 504

KO 1 mandat

Stanisław Bisztyga - 16 157

PSL 1 mandat

Stanisław Barnaś - 9 023

Okręg nr 5 (bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, Tarnów)

PiS 5 mandatów

Anna Pieczarka - 72 739

Wojciech Skruch - 9 223

Stanisław Bukowiec - 8 978

Marta Malec-Lech - 8 485

Józef Gawron- 8 206

KO 1 mandat

Krzysztof Nowak - 11 476

PSL 1 mandat

Stanisław Sorys - 12 349

Okręg nr 6 (limanowski, gorlicki, nowosądecki, Nowy Sącz)

PiS 4 mandaty

Grzegorz Biedroń - 38 563

Jadwiga Wójtowicz - 18 544

Patryk Wicher - 16 904

Marta Mordarska - 15 819

KO 1 mandat

Piotr Lachowicz - 13 594

PSL 1 mandat

Urszula Nowogórska - 11 885



