W województwie małopolskim rusza projekt Tele-Aniołów. To jedyna tego rodzaju inicjatywa w Polsce, dzięki której ze specjalnej pomocy skorzysta 10 tys. najstarszych chorych pozbawionych dziś wsparcia ze strony rodziny.

Jeszcze w tym roku pierwsi seniorzy będą mogli skorzystać z usług małopolskiego Tele-Anioła. Projekt przygotowany przez urząd marszałkowski zakłada m.in. objęcie zdalną opieką medyczną najstarszych, niesamodzielnych pacjentów, którzy mieszkają samotnie i na co dzień nie mają zapewnionego wsparcia ze strony rodziny. Każdy z nich otrzyma specjalną opaskę na rękę, dzięki której w łatwy sposób będzie mógł skontaktować się ze specjalistami czuwającymi nad jego bezpieczeństwem i zdrowiem.- W przypadku zagrożenia życia osoba niesamodzielna, która dodatkowo jest sama w domu, ma niewielkie szanse na uzyskanie profesjonalnej pomocy. To właśnie z myślą o takich Małopolanach powstał Tele-Anioł, który umożliwi szybką komunikację z centrum pomocowym, a w efekcie natychmiastową i skuteczną pomoc. A czas reakcji w takiej sytuacji ma przecież ogromne znaczenie – tłumaczy Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego.W ciągu najbliższych trzech lat Tele-Anioły trafią do ok. 10 tys. seniorów z całego regionu. Rekrutacja pacjentów, którym zostaną rozdane opaski w ramach pierwszej tury wystartuje w marcu. Decydującym kryterium będzie stan zdrowia chorego. Zdalna opieka zostanie zaoferowana przede wszystkim samotnym seniorom z chorobami przewlekłymi, którzy w każdej chwili mogą wymagać pilnej interwencji lekarza. Tele-Anioł zapewni większe bezpieczeństwo osobom narażonych na udar mózgu, cierpiącym na zaawansowaną cukrzycę, choroby serca i układu krążenia czy depresję.Za realizację projektu będą odpowiadać Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Umowa w tej sprawie została podpisana w piątek. Całość pochłonie 38 mln zł.- Obserwujemy obecne tendencje demograficzne i dostrzegamy wyzwania, jakie wiążą się z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Jestem pewny, że za kilka lat teleopieka będzie powszechnym rozwiązaniem – podkreśla marszałek Jacek Krupa.Średnia długość życia w naszym regionie należy do najwyższych w kraju. Z analiz przeprowadzonych przez pracowników urzędu marszałkowskiego wynika, że w Małopolsce samotnie żyje co najmniej 55 tys. osób po 75 roku życia. Tele-Anioł ma być odpowiedzią właśnie na ich potrzeby.Jak dokładnie będą wyglądać opaski rozdawane seniorom okaże się dopiero po wyłonieniu firmy, której zostanie powierzona ich produkcja. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej, który odpowiada za realizację tej część projektu, chce, żeby każda z nich działała podobnie do telefonu komórkowego i była wyposażona w specjalny przycisk SOS. Jego naciśnięcie wystarczy, żeby połączyć się ze specjalistą przez całą dobę czuwającym pod telefonem. Część opasek, dedykowanych najciężej chorym, ma być bardziej zaawansowana technologicznie i umożliwiać bieżące monitorowanie funkcji organizmu m.in. tętna czy też wykrywanie niepożądanych zdarzeń np. upadku.- W Krakowie i Suchej Beskidzkiej powstaną dwa telecentra, działające przez całą dobę, podobnie jak pogotowie. Za odbieranie telefonów od pacjentów będą odpowiadać ratownicy medyczni . To oni, mając do dyspozycji także historię choroby konkretnej osoby, zdecydują jakiego rodzaju pomocy jej udzielić i czy jest konieczne wezwanie na miejsce ambulansu – wskazuje Piotr Bodzek, prezes Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego.W centrach telepomocy oprócz ratowników zostaną zatrudnieni także psycholodzy oraz asystenci teleopieki, z którymi senior będzie mógł się połączyć za pomocą opaski i po prostu porozmawiać o swoich problemach albo zdobyć potrzebne mu informacje np. dotyczące świadczeń socjalnych.Dzięki współpracy z Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach projektu Tele-Anioł ok. 3,2 tys. potrzebujących Małopolan dostanie także możliwość skorzystania ze specjalnych usług opiekuńczych w swoich domach. Chodzi nie tylko o pomoc w zabiegach higienicznych, ale także wsparcie w codziennych obowiązkach – zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach czy dotarciu na wizytę u lekarza. Za tego rodzaju wsparcie mają odpowiadać specjalnie przeszkoleni specjaliści oraz sąsiedzi samotnych seniorów, których przedstawiciele Caritasu planują zaangażować w projekt.

ZOBACZ KONIECZNIE: