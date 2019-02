W Małopolsce też są urokliwe cmentarze. Znasz te nekropolie? [ZDJĘCIA]

Pogoda na sobotę, 02.02.2019. Czeka nas ocieplenie. W Tatrach halny

TVN/x-news

Sobota pochmurna z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 70 km/h, południowo-wschodni. W Tatrach będzie wiał halny. Ciśnienie spada, w południe 986 hPa. W Małopolsce t...