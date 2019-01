W Muszynie będzie jednak ulica Dmowskiego, a nie księdza Piecha

Na mocy ustawy dekomunizacyjnej na początku 2018 roku wojewoda małopolski nakazał zmianę nazwy ul. 21 Stycznia na ul. Romana Dmowskiego. W całej Małopolsce trzeba było zmienić nazwy 94 ulic i placów, które w jakiś sposób odnosiły się do ustroju komunistycznego w Polsce w latach 1944-1989.

Muszyna sobie zaspała

- Nie każdy wiedział, że nazwa ulicy wiąże się z wyzwoleniem miasta przez wojska radzieckie - zaznacza Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Samorząd nie zdążył wcześniej wysunąć swojej propozycji patrona dla ulicy. Przyjęto sugestię krakowskiego IPN, który wybrał Dmowskiego. I choć nowy patron pojawił się na tabliczkach i w dokumentach, rada miejska przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie innej nazwy. Padła propozycja ul. Jana Kochanowskiego (poeta pisał o muszyńskich trunkach), Dojazdowej, Dnia Babci i ks. Eugeniusza Piecha.

Wybrali kapelana AK

Mieszkańcom osiedla najbardziej przypadła do gustu postać ks. prałata Eugeniusza Piecha, kapelana Armii Krajowej, proboszcza Muszyny od 1957 do 1997 roku. To dzięki jego staraniom wybudowano kościół pw. Marii Teresy Ledóchowskiej w Muszynie Folwarku.

- Wojewoda nie zgodził się jednak na naszą propozycję. Zostawiliśmy ten temat. Może kiedyś do niego wrócimy - mówi Golba. Jego zdaniem nie powinno się narzucać gminom nazw ulic i placów.

- Byliśmy może trochę naiwni, myśląc, że samorząd ma coś do powiedzenia. Niepotrzebnie w takie sprawy wkracza polityka. Być może przyjdą inne czasy i będziemy mogli honorować tych ludzi, którzy na to zasługują - zaznacza burmistrz Muszyny.

Czy znany z liberalnych poglądów Golba uważa, że narodowiec Dmowski nie jest godny być patronem ulicy w Muszynie? - Nie mam nic przeciwko Dmowskiemu. To postać historyczna, ale kompletnie z naszą miejscowością niezwiązana - odpowiada.

