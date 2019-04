W Muszynie stanie galicyjski ratusz, ale nie dla urzędników

Po trzech nieudanych przetargach i decyzji o większym wkładzie finansowym gminy Muszyna w projekt rewitalizacji przestrzeni uzdrowiskowej centrum Muszyny, w czwartym postępowaniu udało się wybrać firmę, która zrealizuje jedno z trzech zadań.

- Zaczynamy od budowy ratusza, który architektonicznie nawiązywać będzie do stylu galicyjskiego z XIX wieku. Cieszę się, że w końcu udało się wybrać wykonawcę - mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny. -Koncentrujemy się na odkrytych podczas badań archeologicznych piwnicach, które zostaną udostępnione dla turystów. Myślę, że będzie to kolejna atrakcja, która przyciągnie do naszego uzdrowiska.

Projekt rewitalizacji centrum Muszyny skupia się na obszarze Rynku i ul. Kościelnej. Działania, które zostaną podjęte podzielono na trzy części i polegać będą m.in. na przebudowie nawierzchni płyty rynku i skwerów. Z płyty Rynku znikną samochody. Będzie to typowo rekreacyjna przestrzeń z lokalami gastronomicznymi i usługowymi. Trochę dalej, nieopodal kawiarni Szarotka, pojawi się fontanna. Inaczej też będzie wyglądał układ komunikacyjny - ulica Kościelna stanie się traktem spacerowo-jezdnym. Deptak połączy zabytkowy kościół, Ogrody Biblijne z Rynkiem. Rynek natomiast będzie połączony z Zapopradziem, czyli strefą uzdrowiskową, z ogrodami sensorycznymi, a w drugą stronę z muzeum i zamkiem.

Ratusz powstanie w miejscu, gdzie w 2016 r. wykopano zabytkowe podziemia. Nie będzie on służył urzędnikom, a spełniał funkcje muzealne i nie tylko. W planie jest sala ślubów, taneczna i wystawowa, miejsce na Centrum Informacji Turystycznej i małą pijalnie wody mineralnej.

Budowa ratusza i zagospodarowanie piwnic kosztować będzie ponad 11,1 mln zł. Przetarg wygrało konsorcjum firm Pabud z Brzeznej i Lsol z Nowego Sącza. Według planu prace mają potrwać do przełomu listopada i grudnia 2020 r.

