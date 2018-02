Aż 600 osób z 24 krajów świata weźmie udział w XIII Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych. Impreza w tym roku gościć będzie w krynickim uzdrowisku.

Program Igrzysk

Nie zdążą opaść emocje po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w koreańskim Pjongczangu, a na Sądeczan czekają kolejne. W niedzielę w krynickim uzdrowisku zapłonie olimpijski znicz, a tym samym rozpoczną się XIII Zimowe Igrzyska Polonijne.- Są one formą polonijnej aktywności i integracji. Liczymy, że zadzierzgnięte w trakcie sportowych prób związki przetrwają czas święta, jakim są zawody i staną się częścią zwyczajnej codzienności, umacniając i zagęszczając sieć relacji łączących Polaków z całego świata - mówi Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które współorganizuje Igrzyska.Bronisławski nie kryje zadowolenia ze współpracy z władzami Krynicy-Zdroju.- Nasze zmagania sportowe odbędą się w perle polskich uzdrowisk, jednym z najważniejszych kurortów, miejscu niepowtarzalnym, zrodzonym z piękna przyrody, bogatej kultury i urzekającej tradycji, które od ponad 220 lat zachwyca i kradnie serca przybyszów z Polski i świata - podkreśla prezes „Wspólnoty Polskiej”.Również Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy-Zdroju, cieszy się na myśl o zawodach, które potrwają sześć dni, czyli do 2 marca.- Dla uzdrowiska możliwość goszczenia takiej imprezy to doskonała okazja do zaprezentowania się z jak najlepszej strony, promocji oraz ściągnięcia turystów - uważa Reśko.Do Krynicy przyjedzie 600 zawodników, którym towarzyszyć będą bliscy. To osoby z polskimi korzeniami, które na co dzień mieszkają w różnych krajach świata. Będą mieszkańcy Austrii, Australii, Białorusi, Bułgarii, Finlandii, Hiszpanii, Islandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Republiki Czeskiej, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.- Największą reprezentację stanowi Litwa z 125 zawodnikami, następnie Czechy z 94 oraz Białoruś 69 uczestników - wylicza Agata Żukowska ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. - Najmłodszym uczestnikiem Igrzysk będzie pięcioletni Maksim Svorobov z Litwy, a najstarszym 84-letni Przemysław Teodor Zagierski z Norwegii - dodaje.Zawodnicy walczyć będą w ośmiu zimowych dyscyplinach. Na trasach Jaworzyny Krynickiej rozegrane zostaną zawody w narciarstwie alpejskim, slalomie, slalomie równoległym i slalomie gigancie. W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krynicy zmagać będą się w short-tracku, wieloboju łyżwiarskim, hokeju na lodzie. Atrakcyjnie zapowiada się także mecz hokeja między drużyną KTH Krynica, a Polonii. Odbędzie się on 1 marca, o godz. 17.Natomiast na terenie Kompleksu Narciarskiego Słotwiny rozegrane zostaną zawody snowboardowe.Uczestnicy Igrzysk zawitają także w Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej, gdzie na tamtejszych trasach rywalizować będą w narciarstwie biegowym.Areną zimowych zmagań nordic walking oraz Turnieju Rodzin będzie natomiast krynicki deptak. Tam również, 1 marca, wystartuje Bieg Poświęcony Pamięci Żołnierzy Niezłomnych.- Do udziału w biegu zapraszamy wszystkich. Nie tylko mieszkańców uzdrowiska, ale także turystów u nas goszczących i Sądeczan - podkreśla Dariusz Reśko. - Bieg wystartuje o godz. 9.30. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy pojawić się na deptaku pół godziny wcześniej.Burmistrz Krynicy zachęca też mieszkańców uzdrowiska do kibicowania w rozgrywkach igrzyskowych oraz uczestnictwa w ceremoniach medalowych. - Ceremonia otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się w niedzielę o godz. 20. Będzie ona bezpośrednio transmitowana przez TVP Polonia - dodaje burmistrz Reśko. - Warto wziąć udział w tym widowisku albo obejrzeć je w telewizji.Rozpoczęcie w niedzielę (25 lutego) o godz. 13 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy odbędzie się msza św. w intencji uczestników Igrzysk. O godz. 20. uroczyste otwarcie imprezy.26 lutego, godz. 9-14: Narciarstwo alpejskie - Jaworzyna Krynicka, Short track - MOSiR Krynica.27 lutego, godz. 9-14: Slalom - Jaworzyna Krynicka, Narciarstwo Biegowe - CSZ Ptaszkowa, Snowboard - Słotwiny, Wielobój łyżwiarski - MOSiR Krynica.28 lutego, godz. 9-14: Slalom gigant - Jaworzyna Krynicka, Narciarstwo biegowe - CSZ Ptaszkowa, Hokej na lodzie 0 MOSiR Krynica.1 marca, godz. 10.30-15.30: Narciarstwo alpejskie - Jaworzyna Krynicka, Nordic walking i turniej rodzinny- deptak w Krynicy.

