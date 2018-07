197 osób w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim wykazało dochód powyżej miliona złotych. To o 56 więcej niż rok wcześniej. Statystycznie co 1500 osoba na Sądecczyźnie jest milionerem.

Kto najbogatszy?

Od dawna o Nowym Sączu i jego okolicach mówi się jako o „zagłębiu bogaczy”. To tu rodziły się i rozkwitały potęgi Kazimierza Pazgana (Konspol), Ryszarda Florka (Fakro), Józefa i Mariana Koralów (Lody Koral), Romana Kluski (dawniej Optimus, dziś ekologiczna żywność) czy Andrzeja Wiśnowskiego, producenta m.in. bram garażowych. Jak się okazuje, w mieście i powiecie jest dużo więcej przedsiębiorczych osób, a dokładnie 197, które wykazały za 2017 rok dochód powyżej miliona złotych. W 90 proc. są to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się w tutejszym urzędzie.- Reprezentują przeróżne branże, od przewozów samochodowych, przez produkcję materiałów budowlanych, mebli, aż po gastronomię. Cieszy to, że jako region nie specjalizujemy się tylko w pojedynczych dziedzinach, ale jest to szerokie spektrum - mówi Zbigniew Majka, naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu. Podkreśla, że sądeccy przedsiębiorcy w znacznym stopniu zasilają budżet państwa oraz zapewniają miejsca pracy dla tysięcy sądeczan.Największy podatek, który zapłacił przedsiębiorca w sądeckim urzędzie skarbowym, wyniósł ponad 12 milionów złotych.Patrząc na listę stu najbogatszych Polaków według tygodnika „Wprost”, można się domyślić, że jest to Ryszard Florek, współzałożyciel i prezes firmy Fakro. Zajął on 28. miejsce, z majątkiem oszacowanym na 1,36 mld złotych. Sam Ryszard Florek podkreśla, że tego typu rankingi bywają mylące dla opinii publicznej.- Ludziom wydaje się, że Florek ma takie pieniądze w kieszeni, a przecież chodzi tutaj o sumę obrotów firmy - tłumaczy prezes Fakro i wyjaśnia, że sądeckie przedsiębiorstwo ma trzech współwłaścicieli.Rok temu majątek firmy oceniano na 634,5 mln zł - w tym wzrósł dwukrotnie, chociaż firma na globalnym rynku okien dachowych musi walczyć z mocniejszym konkurentem, Veluksem. Na 41. pozycji w zestawieniu „Wprost” są Magdalena Pazgan i Konrad Pazgan, którzy przejęli od ojca Konspol, zaś Roman Kluska, producent serów, zajmuje 98. miejsce. Z setki najbogatszych Polaków w tym roku wypadli Józef i Marian Koralowie, których lodowe imperium w zeszłym roku stopniało do 579 mln zł.

