Osoby, które w Sylwestra lub Nowy Rok spożyją zbyt wiele alkoholu mogą liczyć w Nowym Sączu na komfortowy transport do miejscowej Izby Wytrzeźwień. Straż Miejska właśnie dostała nowy wóz marki nissan specjalnie przystosowany do przewożenia nietrzeźwych. Pojazd ten na stałe zostaje na wyposażeniu tej służby. Pieniądze na zakup auta wygospodarowano z budżetu miasta.

- Wbrew pozorom wcale nie jest łatwo kupić taki samochód – mówi prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Wymaga on poważnych inwestycji, wiążących się z zaopatrzeniem go w niezbędne wyposażenie. Dzięki decyzji Rady Miasta, która zdecydowała się przeznaczyć środki na ten cel, zwiększy się zarówno bezpieczeństwo i komfort pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, jak i osób, które z różnych przyczyn korzystają z pomocy strażników.Z nowego nabytku zadowolony jest również Dariusz Górski, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu.- Nasz nowy samochód będzie służył przede wszystkim do interwencji związanych z pomocą osobom nietrzeźwym. Często zdarza się, że leżą one w miejscach publicznych, z których muszą być zabrane ze względu na ich zdrowie i bezpieczeństwo.Do tej pory, strażnicy miejscy korzystali w takiej sytuacji z pomocy policji. Jak podkreśla Dariusz Górski, w 2017 roku policja przewiozła do izby wytrzeźwień 164 pijane osoby.- Dzięki nowemu samochodowi Straży Miejskiej funkcjonariusze będą się teraz mogli skoncentrować na innych działaniach, pozostawiając tego typu interwencje w naszej gestii.Nowy Nissan wyposażony jest w specjalny przedział dla osób zatrzymanych, posiadający stosowny atest oraz wszelkie niezbędne wyposażenie gwarantujące, że osoby te zostaną przewiezione w bezpieczny sposób do miejsca przeznaczenia.W nowym samochodzie znajduje się również 5 miejsc dla strażników miejskich, dzięki czemu może on być wykorzystywany także przy okazji zabezpieczania różnych masowych imprez.Aktualnie Straż Miejska w Nowym Sączu dysponuje 5 samochodami, w tym pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt.