Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

W piątek na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Pomorzu do 28 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, północno-zachodni. W porywach burzowych może osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Od soboty pogoda się poprawi i w całym kraju będzie słonecznie.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.