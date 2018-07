Polska. W piątek na krańcach zachodnich będzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie zmienne: miejscami przelotny deszcz i burze (10-20 mm i porywy 60-80 km/h). Temperatura maksymalna od 27°C na Suwalszczyźnie do 31°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe 1000 hPa.

W sobotę na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Łódzkiej, Wielkopolskiej, Śląskiej i Małopolskiej będzie pogodnie. Poza tym przelotny deszcz i burze (10-20 mm i porywy do 80 km/h, lokalnie grad). Temperatura maksymalna od 28°C na Ziemi Lubuskiej do 32°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.W niedzielę na zachodzie będzie pogodnie. Poza tym przelotne opady deszczu i burze (10-20 mm i porywy do 80 km/h). Temperatura maksymalna od 26°C na Nizinie Szczecińskiej do 33°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północny.

ZOBACZ KONIECZNIE: