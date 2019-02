W poniedziałek ciepło i bez opadów [WIDEO]

Pogoda na poniedziałek, 5.11.2018. W poniedziałek możemy spodziewać się rozpogodzeń. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północy i zachodzie okresami duże. W całym kraju nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 17 st. C w centrum kraju do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W porywach może osiągnąć na zachodzie do 60 km/godz., w górach do 90 km/godz.