W PRL polskie narty były szczytem szpanu na stokach. Tak je produkowano [ZDJĘCIA]

W PRL obiektem marzeń i westchnień miłośników białego szaleństwa były narty z Polsportu Szaflary. Dotyczyło to zarówno tych, którzy zjeżdżają po stokach jak i tych, którzy biegają na płaskim terenie. Polska wytwórnia nart powstała w 1969r. w Zakopanem, ale była raczej manufakturą, nawet jak na ówczesne kryteria. Nową fabrykę wybudowano w Szaflarach. Tam produkcja ruszyła w 1972 r. W najlepszym dla Polsportu Szaflary roku 1978 wyprodukowano ponad 207 tys. par nart. Trafiały one nie tylko na polski rynek. Narty z wytwórni na Podhalu były eksportowane m.in. do Kanady. U progu lat dziewięćdziesiątych wieku minionego fabryka Polsport Szaflary została zlikwidowana.