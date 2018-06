Wakacje 2018 już na horyzoncie. Jeśli znasz już termin i miejsce, w którym spędzisz swój letni urlop to połowa formalności za tobą. Przed wyjazdem czeka Cię jeszcze kilka ważnych spraw do załatwienia. Spakowanie i wyważenie bagażu, zakup ubezpieczenia, rejestracja na platformie Odyseusz. Każdy wakacyjny wyjazd może być piękną przygodą. Nie pozwól żeby choroba zepsuła wakacje marzeń. Sprawdź czy nie musisz wykonać obowiązkowych lub zalecanych szczepień.

Wakacje 2018: szczepienia obowiązkowe i zalecane. Co zrobić przed podróżą?

Znaleźć odpowiadający (pod względem lokalizacji i ceny usług) punkt medycyny podróży i umówić się na wizytę. Co najmniej 6 tygodni przed planowanym wyjazdem skonsultować się z lekarzem w punkcie medycyny podróży. Listę miejsc można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Po badaniu i wywiadzie lekarskim zrealizować dedykowane szczepienia. To, jakie szczepienia otrzymasz, zależy m.in od tego, do jakiego kraju się wybierasz. Specjaliści w punkcie szczepień medycyny podróży bazują na tabeli szczepień zalecanych i obowiązkowych, która jest aktualizowana na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO, bieżącego Programu Szczepień Ochronnych oraz takich instytucji jak amerykańska Centers for Disease Control and Prevention.

Co to jest żółta książeczka?

Sprawdź jakie szczepienia należy wykonać wyjeżdżając do TOP 10 wakacyjnych kierunków

[przycisk_galeria]

Szczepienia obowiązkowe

Ile kosztują szczepienia dla podróżujących?

[tabela]

[tr]

[td sz=473]Wizyta u lekarza + książeczka szczepień[/td]

[td sz=126]ok 100 - 170 zł[/td]

[/tr]

[tr]

[td]WZW A[/td]

[td]ok 170 - 200 zł[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Żółta Febra / Żółta gorączka[/td]

[td]ok 180 - 250 zł[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Meningokoki[/td]

[td]ok 180 - 250 zł[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Leki na malarię (lekarz wypisuje receptę, ceny zależą od apteki)[/td]

[td]ok 140 210 zł[/td]

[/tr]

[tr]

[td]Dur brzuszny[/td]

[td]ok 190 - 300 zł[/td]

[/tr]

[/tabela]

Jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane w TOP 10 kierunkach wakacyjnych?

[g]13197596[/g]

Nie bagatelizując powagi takich chorób jak dur brzuszny, żółta febra czy malaria, zwykle strach przed nimi ma wielkie oczy, ale na strachu na szczęście się kończy. Nie zmienia to faktu, że zaszczepić się należy, bo to jedyna znana współcześnie metoda walki z chorobami, które mogą mieć wiele negatywnych skutków, w ostateczności prowadząc do śmierci.Przed wyjazdem na upragnione wakacje należy się odpowiednio przygotować, tak, żeby urlop przebiegał w błogiej atmosferze, bez kłopotów i zmartwień. Niektóre podróże wymagają mniej, inne więcej zaangażowania. Jednym z istotnych punktów na liście "to do" przed wakacyjnym wyjazdem jest kwestia szczepień. Wyjazdy do większości krajów europejskich a także niektórych Ameryki Północnej obowiązkowe szczepienia pokrywają się z tymi, które wymagane są w Polsce, więc nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych konsultacji. Wybierając się w dalszą podróż do popularnych wakacyjnych lokalizacji pamiętaj, aby odpowiednio wcześnie zająć się szczepieniami.Co należy zrobić kilka tygodni przed podróżą a co bezpośrednio przed wyjazdem?W przypadku niektórych krajów, dla potwierdzenia wykonanych szczepień, potrzebna jest(znana jako „żółta książeczka”). Podczas przekraczania granicy podróżujący może zostać poproszony o jej pokazanie, szczególnie tam, gdzie wymaga się szczepień obowiązkowych.Żółta książeczka wypełniana jest tak, jak paszport. Tyle, że zamiast pieczątek za przekroczenie kolejnych granic mamy wpisy szczepień wraz z datą kolejnych dawek. Książeczka szczepień może być potrzebna przy wizycie lekarskiej w danym kraju, jako informacja o odporności pacjenta. Książeczka szczepień i paszport powinny być przechowywane razem w bezpiecznym miejscu.Wbrew pozorom nie jest ich dużo. Obowiązkowe szczepienia zrealizować trzeba przy wyjeździe do krajów tropikalnych, w tym afrykańskich. Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych trzeba wykonać przed wyjazdem po to, aby móc legalnie wjechać do danego kraju. Najbardziej czujnym trzeba być wyjeżdżając do krajów Afryki, np.: Ghany, Kamerunu, Kongo, Mali, czy Wybrzeża Kości Słoniowej. W tych krajach wymagane jest szczepienie na żółtą febrę (żółtą gorączkę). Niektóre kraje wymagają szczepienia na tę chorobę, jeśli podróżny przyjeżdża bezpośrednio z krajów zagrożonych. Przed podróżą do Arabii Saudyjskiej, Gambii lub Libii obowiązkowo trzeba zaszczepić się na menigokoki (zakażenie meningokokowe).Koszt wizyty w punkcie medycyny podróży zależy od rodzaju placówki, a także cen obowiązujących w danym mieście. Przed umówieniem wizyty sprawdź poszczególne ośrodki w celu znalezienia najbardziej odpowiadającej placówki. Cenniki szczepień dla podróżnych zazwyczaj znajdują się na stronach internetowych poradni, a informację bez problemu uzyskasz także telefonicznie.