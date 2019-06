Wakacyjne pociągi Kraków – Zakopane oraz Muszyna – Poprad Tatry

Luxtorpedą do Zakopanego

Mieszkańcy oraz turyści, którzy chętnie odwiedzają stolicę Tatr, będą mogli wyruszyć pociągiem z Krakowa już w sobotni poranek – o godzinie 8.12. Do celu podróży dotrą przed południem, dokładnie o 11.24. Pociąg będzie kursował w soboty, niedziele i święta. W podróż powrotną Luxtorpeda będzie wyruszać o godzinie 19.08, by do Krakowa Głównego dotrzeć na 22.19.

Pociągiem na Słowację

W tym samym dniu (29 czerwca), po blisko 10-letniej przerwie rozpoczną kursowanie pociągi pasażerskie przez polsko-słowackie przejście graniczne Muszyna – Plaveč. W każdy wakacyjny weekend od 29 czerwca do 1 września Koleje Słowackie (ZSSK) we współpracy z Kolejami Małopolskimi uruchomią dwie pary pociągów (rano i popołudniu) w relacji Poprad Tatry – Muszyna. Kursy te będą skoordynowane z wybranymi pociągami jadącymi z Krakowa do Muszyny i z powrotem, tak by umożliwiać jednodniową wycieczkę z Krakowa do Popradu.