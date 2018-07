Wiemy, jakie miejsca w Polsce cieszą się największym zainteresowaniem turystów. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc jest Zakopane!

Gdzie najchętniej wyjeżdżają Polacy?

Wakacje 2018. Kiedy jechać na urlop

Wakacje 2018. Ile zapłacimy?

Średni koszt noclegu dla 2 osób nad morzem: 2018 - 191.51 zł; 2017 - 177.30 zł

Średni koszt noclegu dla 2 osób na mazurach: 2018 – 149.04 zł; 2017 - 165.86 zł

Średni koszt noclegu dla 2 osób w górach: 2018 – 146.87 zł; 2017 - 151.77 zł

Serwis nocowanie.pl sprawdził, gdzie użytkownicy poszukiwali noclegu w letnich miesiącach, biorąc pod uwagę zapytania o noclegi w okresie czerwiec - sierpień 2018.Przypuszczamy, że w tym roku będzie podobnie, jednak na ten moment trudno wytypować faworyta, bo różnice są naprawdę niewielkie - mówi Kamila Miciuła specjalista ds. marketingu i PR Nocowanie.pl.Biorąc pod uwagę pierwsze dwa miejsca z wakacyjnej dziesiątki, trudno odpowiedzieć na pytanie: góry czy morze? Jednak jeśli prześledzimy kolejne pozycje, zdecydowanie częściej wybierane są miejscowości położone nad polskim morzem: Łeba, Krynica Morska, Kołobrzeg, Jastarnia, Międzyzdroje, Mielno czy SopotNajbardziej popularny termin urlopu to długi weekend sierpniowy, do tej pory w okresie wakacyjnym odnotowaliśmy najwięcej zapytań o daty 11-15 sierpnia. Jeśli więc chcielibyście wyjechać w tym okresie, to ostatni dzwonek, by znaleźć atrakcyjny nocleg.Inne cieszące się dużym zainteresowaniem terminy to druga połowa lipca i pierwsza sierpnia. Jeśli więc nie macie jeszcze planów najlepiej pomyśleć o last minute na początku lipca, najłatwiej wtedy znaleźć noclegi.Porównując ceny z ubiegłego roku, wzrost widoczny jest tylko nad morzem, ok. 14 zł więcej trzeba zapłacić za nocleg dla 2 osób.

