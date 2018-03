Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie najwyższa od kilku lat. Sprawdź, o ile wzrośnie emerytura i renta od początku marca 2018.

Waloryzacja rent i emerytur 2018

500 plus dla seniorów

Już kilka miesięcy temu wiadomo było, że wskaźnik waloryzacji w 2018 roku będzie nie niższy niż 2,4 proc. Kolejne, bardziej przybliżone prognozy inflacji i wzrostu płac sprawiły, że wskaźnik ten podskoczył do 2,7 proc. To oznacza, że od marca emerytury i renty wzrosną o prawie 3 proc.Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1029,80 zł, przeciętna emerytura wzrośnie o około 67 zł, z 2257,64 do 2324,92 zł.Przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy z FUS wzrośnie o ok. 47 zł - z 1605,22 do 1653,06 zł, a przeciętna renta rodzinna z 1914,46 do 1971,51 zł, czyli o około 57 zł. Wszystkie kwoty brutto.Wyższa niż zakładał rząd waloryzacja oznacza większe wydatki z budżetu. Zamiast planowanych 5,4 mld zł będzie to prawie 6 mld zł. To więcej niż kosztowała ubiegłoroczna waloryzacja i podniesienie najniższych świadczeń do 1000 zł. Przypomnijmy, że wtedy podwyżka nie mogła być niższa niż 10 zł. Nie dotyczyło to osób, które nie spełniały warunków wymaganego stażu ubezpieczeniowego. Ministerstwo chwali się, że tak wysokiej waloryzacji nie było od lat. To prawda, ale w ostatnich latach mieliśmy deflację, a nie inflację. Z powodu inflacji spadła wartość nabywcza świadczeń. Od 1 marca zmieni się też kwota bazowa. Wynosić będzie 3731,13 zł. Najniższe świadczenia po waloryzacji:Najniższa emerytura i renta, najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrosną z 1000 zł do 1029,80 zł brutto (wzrost o 29,80 zł).Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z 750 zł do 772,50 zł brutto (podwyżka o 22,50 zł).Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową wzrośnie z 900 zł do ok. 927 zł (podwyżka o ok. 27 zł).Koszt programu, w zależności od jego kształtu, wyniesie od 2,5 mld do 5 mld złotych. Najbardziej prawdopodobne jest to, że świadczenie dostanie każdy, kto otrzymuje emeryturę od minimalnej stawki do 2 tysięcy złotych. W tej grupie miałyby znaleźć się też osoby otrzymujące rentę socjalną, czy świadczenia przedemerytalne.Jednorazowe dodatki otrzymałoby 6 mln osób ( w tym 4 mln pobierających świadczenie z FUS i wszyscy z KRUS). Przeczytaj także: W tym wariancie osoby, których emerytura wynosi od 1000 do 1500 złotych dostałyby 400 złotych. Pozostali,których świadczenie emerytalne nie przekracza dwóch tysięcy złotych na miesiąc, otrzymaliby 300 złotych.