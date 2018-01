Dom został zaprojektowany tak, by koszty utrzymania ograniczyć do minimum. Zakupione przez internet elementy można złożyć samemu według dołączonej instrukcji.

Cena domu wynosi 100 tys. zł, a jeśli właściciel postara się o dopłaty na instalację paneli fotowoltaicznych, kwotę będzie można zmniejszyć nawet do 40 tysięcy. Dom na działkę przyjedzie w kontenerze. Konstrukcja nie jest na stałe powiązana z gruntem, powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 mkw., a powierzchnia mieszkalna zajmuje mniej niż 48 mkw. - to wszystko oznacza, że właściciel nie musi starać się o pozwolenie na budowę. Chęć postawienia domu trzeba zgłosić do właściwego urzędu, co również ułatwia firma przesyłając odpowiednie dokumenty. Po upływie 30 dni od zgłoszenia można rozpocząć budowę.