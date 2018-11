Ważna wiadomość dla drogowców !IMGW wydało ostrzeżenie dla Małopolski

Nowy marszałek Małopolski przejął gabinet po Jacku Krupie

Grzegorz Skowron

Nowy marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski przejął we wtorek 20 listopada gabinet od ustępującego marszałka Jacka Krupy. Od dziś to on jest szefem Urzędu Marszałkowskiego.