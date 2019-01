Ważna wiadomość dla kierowców! IMGW wydało ostrzeżenie

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5°C do -3°C, temperatura minimalna gruntu około -6°C, -4°C" - czytamy na stronach internetowych IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje we wszystkich powiatach województwa od godziny 21:00 w poniedziałek do godziny 7:30 rano we wtorek.

Zaleca się szczególną ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków na drodze.

Po opadach marznącego deszczu bardzo ślisko było też rano. Doszło do kilku groźnych wypadków. W Stanisławicach w zderzeniu czołowym zginął mężczyzna.