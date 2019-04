Wczoraj minęła 14. rocznica śmierci Jana Pawła II

Wybór Karola Wojtyły na papieża nastąpił 16 października 1978. Długo nie zwlekał z wizytą w ojczyźnie, choć władze komunistyczne robiły wszystko, aby temu zapobiec. Pierwsza pielgrzymka do Polski przebiegała pod hasłem Gaude Mater Polonia. Odbywała się w dniach od 2 czerwca do 10 czerwca 1979.

To było wydarzenie, którego panicznie bano się w ZSRR. Najbardziej niepokoił się przywódca Związku Radzieckiego Leonid Breżniew, który sugerował, by nie zezwolić papieżowi na wjazd do Polski. Ostrzegał sekretarza PZPR Edwarda Gierka: Róbcie, jak uważacie, bylebyście wy i wasza partia później tego nie żałowali. I jak się później okazało, były to "prorocze" słowa.

W sobotę 2 czerwca 1979 o godz. 10:07 samolot z Janem Pawłem II na pokładzie wylądował na warszawskim lotnisku Okęcie. Oficjalne powitanie, wizyta w katedrze, a następnie w Belwederze u szefa partii Edwarda Gierka. Tego samego dnia po południu, pośród wiwatującego tłumu, papież przybył odkrytym samochodem na stołeczny plac Zwycięstwa (plac Piłsudskiego). Padły słynne później słowa: Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Ostatnie dwa zdania tego wezwania stały się jednym z pierwszych haseł powstałej rok później „Solidarności”.

W trakcie tej pielgrzymki Jan Paweł II zawitał do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ.

Drugą podróż do Polski papież Jan Paweł II odbył w dniach 16–23 czerwca 1983 roku. Należy pamiętać, że w Polsce obowiązywał od 1981 r. stan wojenny (zniesiono go 22 lipca 1983 roku). Była to pierwsza wizyta po zamachach na papieża, do których doszło 13 maja 1981 i 12 maja 1982. Jan Paweł II beatyfikował trzech Polaków: Urszulę Ledóchowską, Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego. Hasłem przewodnim pielgrzymki były słowa: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja”.

Papież w trakcie II pielgrzymki do Polski był w Krakowie. Tu m.in. spotkał się ze studentami na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczył we mszy beatyfikacyjnej Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinowskiego na krakowskich Błoniach. Modlił się także

przy rodzinnym grobie Wojtyłów na Cmentarzu Rakowickim, wziął udział w poświęceniu kościoła w nowohuckich Mistrzejowicach.

Spotkał się z młodzieżą przy „papieskim oknie” na Franciszkańskiej 3. To wszystko 22 czerwca 1983 r.

Następnego dnia odbył także spacer po Dolinie Chochołowskiej w Tatrach.

Według szacunków mszach i spotkaniach z papieżem uczestniczyło 7 milionów osób.

III wizyta w Polsce Jana Pawła II nastąpiła w dniach 8-14 czerwca 1987 r. Wówczas odwiedził m.in. Kraków i Tarnów.

Wieczorem 9 czerwca papież wylądował przy hali sztucznego lodowiska w Tarnowie - Mościcach. Stamtąd papamobilem Ojciec Święty przejechał przez miasto, m.in. ulicą Krakowską do Domu Biskupiego przy ulicy Dzierżyńskiego (obecnie ulica Mościckiego). Wieczorem pod budynek przyszły setki ludzi i odbyło się nieplanowane spotkanie z Papieżem. Jan Paweł II pojawił się oknie Kurii na drugim piętrze i stamtąd rozmawiał z tarnowianami.

Następnego dnia, 10 czerwca w obecności dwóch milionów wiernych na polach przy budowanym kościele pod wezwaniem Błogosławionej Karoliny beatyfikował Karolinę Kózkówną.

O godz. 14.45, na Placu Katedralnym w Tarnowie, Jan Paweł II celebrował uroczyste nieszpory o Najświętszym Sakramencie z udziałem kapłanów i zakonnic. Homilia wygłoszona do duchowieństwa podczas nieszporów była ostatnim przemówieniem papieża w Tarnowie. Po nabożeństwie, ulicami Krakowską, Czerwoną i Czerwonych Klonów papamobile z Ojcem Świętym żegnane przez tłumy dojeżdża do lądowiska. Stamtąd, helikopterem, papież Jan Paweł II odleciał do Krakowa.

Do Krakowa - jak sam mówił - wpadł tylko na chwilę, prosząc, by "jego miasto" podzieliło się nim tym razem z innymi". Mimo to na Błoniach czekało na niego znowu ponad milion ludzi. Kilka godzin później Papież odprawił mszę w Katedrze Wawelskiej. Przemawiając do zgromadzonych, przypomniał swój dług wobec księdza Kazimierza Figlewicza i dług, jaki ma cały kraj wobec wydziału teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który po rozporządzeniu usuwającym teologię z uczelni przemianowano na Papieską Akademię Teologiczną.

IV Podróż Apostolska Jana Pawła II do Polski odbyła się w 1991 r. pod hasłem "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście". Wówczas nie był w Małopolsce.

W tym samym roku w dniach 13–16 sierpnia papież Jan Paweł II ponownie odwiedził Polskę. Głównym celem wizyty były VI Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. Ponadto papież był w Krakowie i Wadowicach.

Papież odwiedził Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu, gdzie spotkał się z dziećmi i ich rodzicami. Poświęcił następnie nową siedzibę Akademii Teologii Katolickiej w dawnym Domu Długosza. Podczas mszy odprawionej na krakowskim rynku, w obecności prezydenta RP Lecha Wałęsy, Jan Paweł II dokonał beatyfikacji tercjarki franciszkańskiej Anieli Salawy.

W drugim dniu wizyty papież odwiedził krakowski klasztor sióstr sercanek, które współpracowały z sekretarzem papieskim Stanisławem Dziwiszem, tworząc familia papae na Watykanie. Następnie Jan Paweł II poświęcił Kościół-wotum św. Piotra w Wadowicach.

V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była kilkugodzinną wizytą w diecezji bielsko-żywieckiej przy okazji podróży apostolskiej do Czech. Miała miejsce 22 maja 1995. Wówczas papież nie był w Małopolsce.

VI pielgrzymka Jana Pawła II do Polski przebiegała pod hasłem "Chrystus wczoraj, dziś i na wieki" i odbyła się w dniach od 31 maja do 10 czerwca 1997. W czasie tych 11 dni papież odwiedził 12 miejscowości w tym Kraków i Zakopane.

Papież wziął dział w obchodach 600-lecia Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie swojego pobytu kanonizował bł. królową Jadwigę Andegaweńską i bł. Jana z Dukli oraz beatyfikował matkę Bernardynę Jabłońską i matkę Marię Karłowską.

Papież na Podhalu wziął udział we mszy i konsekracji kościoła Niepokalanego Serca Maryi na Krzeptówkach, złożył wizytę w kościele św. Rodziny, przyjechał też do sanktuarium maryjnego w Ludźmierzu.

VII pielgrzymka Jan Paweł II do Polski przebiegała pod hasłem 'Bóg jest miłością".

Pielgrzymka odbywała się w dniach od 5 do 17 czerwca 1999 r.. W tym czasie Jan Paweł II odwiedził 23 miejscowości w tym także Kraków, Stary Sącz i Wadowice. Była to najdłużej trwająca pielgrzymka Jana Pawła II do ojczystego kraju.

VIII pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbywała się pod hasłem "Bóg bogaty w miłosierdzie". Odbywała się w dniach od 16 do 19 sierpnia 2002. W tym czasie papież odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską.

Głównym celem tej czterodniowej wizyty było poświęcenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w którym spoczywają prochy Faustyny Kowalskiej.

Była to ostatnia podróż apostolska papieża Jana Pawła II do jego ojczyzny.