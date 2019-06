We wtorek będzie panował skwar, możliwe gwałtowne burze

We wtorek rano będzie przeważnie słonecznie. Po południu na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim oraz w południowej części kraju wystąpi przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C na Suwalszczyźnie, 33 w Krakowie i Małopolsce, do 35 st. C w Wielkopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. Podczas burz porywy mogą osiągnąć do 90 km/h.