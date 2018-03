"Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny" to akcja, którą zna każdy, kto lubi oszczędzać - także na wyjazdach, urlopach czy wakacjach. Program ma zachęcać do podróżowania po Polsce, także tej najbliższej. Pomysł trafił na podatny grunt i już po kilku latach częścią przedsięwzięcia stało się prawie 700 obiektów - w tym także w Małopolsce. Zobacz, jakie hotele, muzea obniżyły swoje ceny z okazji weekendu za pół ceny, który zaczyna się już 9 marca!

"Weekend za pół ceny " zachęca do wyjścia z domu nie tylko w sezonie wakacyjnym. Celem akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest bowiem promowanie wyjazdów nie tylko w lecie, ale przez cały rok. Do podróżowania ma skłonić przede wszystkim duża obniżka cen hoteli, muzeów i atrakcji w całej Polsce. Przez trzy dni wszyscy partnerzy akcji obniżają ceny swoich usług, co zwiększa zainteresowanie turystów - także tych z mniejszym budżetem.Tegoroczna edycja "Weekendu za pół ceny" będzie już czwartą organizowaną na terenie Polski. W ciągu ostatnich czterech lat akcja rozrosła się do ogromnych rozmiarów. Początkowo udział w niej brało 396 partnerów. W rekordowej - jak dotąd - edycji z roku 2017 liczba ta prawie się podwoiła. Przedsięwzięcie stało się również popularne wśród biorących w nim udział turystów. W ramach ostatniego "Weekendu za pół ceny" poza domem bawiło się prawie dwieście tysięcy podróżników i zwiedzających.Akcja stała się szczególnie popularna w województwie małopolskim, które może zaoferować turystom szczególnie wiele atrakcji. Małopolska może pochwalić się rekordową liczbą partnerów programu. W całym województwie jest ich dokładnie setka. Wśród nich znajdują się takie znane obiekty jak krakowskie Muzeum Narodowe ze wszystkimi swoimi oddziałami, Muzeum Lotnictwa czy Muzeum Witrażu.Tegoroczna edycja "Weekendu za pół ceny: potrwa od 9 do 11 marca. Zobacz galerię z propozycjami małopolskich atrakcji, które w ten weekend będą tańsze!

