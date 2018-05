W sobotę pogoda będzie zmienna - początkowo słoneczna aura zmieni się w deszczową. W całym kraju wystąpią burze. Ponadto będzie upalnie - od 23 stopni na Pomorzu do 28 na Dolnym Śląsku. Burzowo będzie też niedzielę i temperatura pozostanie równie wysoka. Od poniedziałku pogodniej. Temperatura od 23 stopni w Suwałkach do 30 we Wrocławiu. W kolejnych dniach nadal upalnie i słonecznie, ale w niektórych częściach kraju pojawią się burze.

