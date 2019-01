Wesele gratis w ParkHotel Łysoń&SPA****!

Ślubne pytania

Gdzie zorganizować przyjęcie weselne i jakie menu zadysponować? A co z wystrojem sali, pierwszym tańcem, fotografem, który utrwali niezapomniane chwile? Pytań są setki, przyszli małżonkowie i ich rodziny czują się niekiedy zagubieni i nie wiedzą, od czego zacząć przygotowania do weselnej uroczystości. Odpowiedź jest jedna: uczestnictwo w Targach Ślubnych.

Targi Ślubne w ParkHotel Łysoń&SPA**** w Inwałdzie to wyjątkowe wydarzenie na mapie ślubnej Małopolski, na którym nie może zabraknąć nikogo, kto planuje wstąpić w związek małżeński. To jedna z największych imprez targowych regionu, niepowtarzalna okazja, aby w jednym miejscu i czasie zebrać informacje niezbędne przy organizacji przyjęcia weselnego. Co roku sale wystawowe w ParkHotel Łysoń&SPA**** wypełniają profesjonalne firmy, które pomagają młodym parom i ich rodzinom dokonać wyborów związanych z przygotowaniem tej niezwykłej uroczystości. Firmy działające w branży ślubnej z największą dbałością przygotowują swoją ofertę, dzięki czemu młode pary będą mogły zorganizować wesele swoich marzeń. Młodzi wezmą udział w panelach dyskusyjnych, otrzymają cenne porady od najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach - wedding plannerów, florystów, mistrzów jubilerskich, wizażystów, a także obejrzą pokazy mody ślubnej.

Marzenia się spełniają

Również w tym roku zainteresowani zapoznają się z ofertą firm z branży ślubnej i poznają:

- najnowsze trendy w modzie ślubnej oraz makijażu i fryzjerstwie

- profesjonalnych fotografów i wideofilmowców

- oryginalne wzory obrączek ślubnych i biżuterii

- znakomite potrawy weselne

- jedynych w swoim rodzaju wodzirei oraz zespoły muzyczne

- znakomite torty i wypieki weselne

- eleganckie i zabytkowe samochody dla młodej pary

- niebanalne dekoracje sal weselnych oraz pomysły na personalizacje

- najciekawsze zakątki, gdzie można się wybrać na podróż poślubną.

Całe wydarzenie uatrakcyjnią liczne pokazy, a wśród nich m.in. degustacja nowego menu weselnego, pokaz mody ślubnej, pokaz sztuki barmańskiej, pokaz pierwszego tańca oraz występy zespołu muzycznego.

To jednak nie wszystko. Każdy z odwiedzających Targi będzie miał szansę wygrać liczne nagrody od wystawców, a wśród par, które podpiszą umowę na organizację przyjęcia weselnego w ParkHotel Łysoń&SPA****, luksusowego hotelu położonego pod Krakowem, zostanie przeprowadzone losowanie, w którym główną nagrodą będzie:

Wesele gratis!

Tak, tak, to nie pomyłka. Wesele gratis! Możliwość trafienia szczęśliwego losu to szansa na zaoszczędzenie od 15 do nawet 30 tysięcy złotych!

Gest ParkHotel Łysoń&SPA**** jest unikatowy i niezwykły. Także wesele w jego wnętrzach może być unikatowe i niezwykłe, wspominane przez długie lata tak przez młodą parę, jak i jej gości. Pomieszczą się wszyscy – hotel dysponuje bowiem trzema stylowo urządzonymi salami na 40, 120, a nawet 220 osób.

A weselne menu? – Jest super. Zachwyci najwybredniejszych smakoszy. A jak smakuje? To będzie można sprawdzić już 4 listopada podczas Targów Ślubnych – kuszą przedstawiciele luksusowego hotelu.

Targi to świetna okazja nie tylko do wypróbowania tego co będzie serwowane podczas uroczystości ślubnych w sezonie 2019/2020, ale także do dokładnego obejrzenia ParkHotel Łysoń&SPA**** Na przyjezdnych i gości weselnych czekają tutaj 43 przytulnie urządzone pokoje - zabawę można więc połączyć z noclegiem.

Wesele na zamku

Na koniec niespodzianka – ceremonię ślubną można zorganizować nie tylko w hotelu, ale także na… średniowiecznym zamku.

ParkHotel Łysoń&SPA**** do skorzystania z oferty zaprasza pary młode wraz z rodzinami. Konsultanci ślubni doradzą narzeczonym, jak zorganizować jedno z najbardziej szczególnych wydarzeń w ich życiu.

Do skorzystania z oferty targowej ParkHotel Łysoń&SPA**** zaprasza także wystawców, którzy pragną zaprezentować swoją ofertę. Organizatorzy zachęcają do zamówienia stoiska i zostania sponsorem nagród, aby móc zaprezentować swoją ofertę tysiącom narzeczonych. Firmy zainteresowane wystawieniem się na targach proszone są o kontakt na adres: marketing@phlyson.pl.

IX Targi Ślubne w ParkHotel Łysoń&SPA**** w Inwałdzie przy ulicy Wadowickiej 169a odbędą się 4 listopada 2018 r. w godz. 10- 17. Wstęp bezpłatny.

www.parkhotellyson.pl/Targi-slubne-52.html

www.facebook.com/ParkHotelLyson/