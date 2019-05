Wiadomości mają nową oprawę, a internauci robią MEMY

Helikopter w "Wiadomościach" TVP to tylko pierwiosnek nowej odsłony programu informacyjnego Telewizji Polskiej. Wszystko przez to, że Wiadomości mają nowe studio. Jak powiedział Jarosław Olechowski - "to nasz kolejny krok w kierunku odbudowy siły i prestiżu Telewizji Polskiej". Celem producentów było unowocześnienie serwisu informacyjnego. Warto przypomnieć, że nad nowym obliczem "Wiadomości" pracował Tomasz Bagiński, nominowany do Oscara za "Katedrę". Zobacz w galerii, jak internauci postrzegają nowe "Wiadomości".