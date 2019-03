Wichura na Sądecczyźnie. Strażacy walczą ze skutkami żywiołu. Interweniowali blisko 300 razy

Aż 48 uszkodzonych budynków mieszkalnych i 22 gospodarcze to bilans strat, jakie poczyniła wichura na Sądecczyźnie. Wiatr miejscami w porywach sięgał nawet 130 km/h. Zerwał dachy z ośmiu domów i poważnie uszkodził na 39 budynkach.

- W dalszym ciągu odbieramy telefony z prośbą i interwencje. Najczęściej dotyczą one powalonych drzew i połamanych gałęzi - przyznaje bryg. Marian Marszałek, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Nowym Sączu. - Na szczęście nie było sytuacji zagrażających życiu i nikt nie ucierpiał wskutek wiatru. Do miejscowości Milik dostarczyliśmy agregat prądotwórczy, który był potrzebny do pracy respiratora podtrzymującego na życiu jednego z tamtejszych mieszkańców.

Wichura powaliła na terenie powiatu nowosądeckiego 143 drzewa - to dane z większości gmin, bo z trzema: Gródkiem nad Dunajcem, Łabową i Nawojową nie ma kontaktu z powodu uszkodzenia sieci energetycznej i telefonii komórkowej. W samym Nowym Sączu wiatr powalił 27 drzew.

Liczba uszkodzonych stacji transformatorowych na liniach średniego napięcia spadła z 265 do 79. Prądu wciąż nie ma 4546 osób (początkowo było to 14 630). Najwięcej w gminach Muszyna (661), Nawojowa (559), Gródek nad Dunajcem (525) i Stary Sącz (546). Przewidywany termin przywrócenia dostaw energii określono na godz. 18.

