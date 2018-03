12 miliardów złotych unijnych dotacji w programie dla Małopolski

Obecny program dla Małopolski jest rekordowy: 12 miliardów złotych. To drugi największy program regionalny w Polsce, po programie śląskim. W poprzedniej perspektywie, 2007-13, mieliśmy 1,3 mld euro. Teraz to jest 2,9 mld euro. O największych w historii środkach do wykorzystania przyznanych Małopolsce przez Unię Europejską na lata 2014-2020 rozmawiamy z dyrektorem Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Jakubem Szymańskim.