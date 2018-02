Barometr Bartusia. Współpraca szkół uczących zawodów z firmami jest niezbędna

Rozmawiamy z Radosławem Rybkowskim, ekspertem Klubu Jagiellońskiego, o tym dlaczego szkoły zawodowe w Polsce nie uczą zawodu. Nie wiadomo, kto będzie potrzebny za 10 lat. Na pewno opiekunka i opiekun osób starszych, ale w technologii to jest zagadka. Potrzebna jest stała współpraca między biznesem a szkołami i uczelniami. Pracodawcy mogą podpowiadać nie tylko to, co jest dobre w danej dziedzinie, ale co jest dobre w danym momencie rozwoju danej dziedziny.