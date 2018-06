Czwartek upalny i burzowy. W piątek znaczne ochłodzenie

W czwartek w całym kraju będą się pojawiać przelotne opady deszczu oraz burze o zróżnicowanym natężeniu (miejscami z: opadami do 40 mm, porywami wiatru ponad 90 km/h, gradem). Lokalnie, zwłaszcza na Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Śląsku - możliwe wystąpienie trąb powietrznych. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. Od piątku zdecydowanie się ochłodzi. Termometry pokażą od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Na wschodzie nie będzie padać. Na pozostałym obszarze pokropi przelotny deszcz.