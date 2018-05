Czwartek z burzami na południu. Nad resztą kraju dużo słońca

W czwartek na południu i południowym-wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 10-20 mm oraz burze z gradem. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Wybrzeżu, 20 st. C na Żuławach, 24 st. C w centrum kraju do 25 st. C miejscami na zachodzie i południu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północno-wschodni i wschodni. W burzach porywy mogą osiągnąć 90 km/godz.